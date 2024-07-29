Какой вариант устроит США по Украине? Полное освобождение Россией малороссов до Збруча, но не дальше

Арсен Межлумов

А кто будет делать из Западной Украины «витрину европейского процветания»? США или ЕС, или вместе взятые? Да ни в жизнь, посмотрите на них сегодня со стороны, они у себя ни в одной стране в последние десятилетия не создали чего-то процветающего - ни в самих штатах, ни в Германии, ни во Франции, ни в Италии, ни в Греции, Румынии, Болгарии и др. Кроме того, они сами друг друга все ненавидят и ставят палки в колеса соседу. Показательно не только открытие Олимпийских Игр в Париже (апофеоз упадка морали и нравственности!), но и развал германской и французской промышленности, устроенный США, ограничения развития производств в странах ЕС и пр. Где Вы увидели «европейское процветание» в ЕС сегодня? А вот загнивание - налицо! И неужели эта гниющая на корню вассальная Европа ринется делать из Западной Украины, которую они сами до коликов в животе ненавидят и презирают, свою «витрину процветания»? США и ЕС Украина, или ее остатки, нужна только, как Анти-Россия, как продолжение проекта разработки польско-австрийских идеологов - создания «анти-Московской Руси».