Москва не носит розовых очков в отношении Трампа – Песков Кремль не питает иллюзий в отношении политического истеблишмента США, в том числе кандидата в президенты Дональда Трампа.
Какой вариант устроит США по Украине? Полное освобождение Россией малороссов до Збруча, но не дальше
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Противно только от тебя, иуды, продавшей Родину за кусок вонючей колбас
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1 д.
Арсен Межлумов
А кто будет делать из Западной Украины «витрину европейского процветания»? США или ЕС, или вместе взятые? Да ни в жизнь, посмотрите на них сегодня со стороны, они у себя ни в одной стране в последние десятилетия не создали чего-то процветающего - ни в самих штатах, ни в Германии, ни во Франции, ни в Италии, ни в Греции, Румынии, Болгарии и др. Кроме того, они сами друг друга все ненавидят и ставят палки в колеса соседу. Показательно не только открытие Олимпийских Игр в Париже (апофеоз упадка морали и нравственности!), но и развал германской и французской промышленности, устроенный США, ограничения развития производств в странах ЕС и пр. Где Вы увидели «европейское процветание» в ЕС сегодня? А вот загнивание - налицо! И неужели эта гниющая на корню вассальная Европа ринется делать из Западной Украины, которую они сами до коликов в животе ненавидят и презирают, свою «витрину процветания»? США и ЕС Украина, или ее остатки, нужна только, как Анти-Россия, как продолжение проекта разработки польско-австрийских идеологов - создания «анти-Московской Руси».
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1 д.
В
Василий
Нда, вот кого надо поставить "самым главным енералом", сразу всех ворогов порубали бы.
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23 час.
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