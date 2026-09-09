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Царьград

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Сергей Нарышкин рассмотрел возможность визита в США

Сергей Нарышкин рассмотрел возможность визита в США

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не исключил возможность визита в США в ответ на недавний приезд директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, подтвердив, что приглашение получено в общем виде.

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