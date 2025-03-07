Русская армия: Заводы ВСУ под ударом – разрушения на фоне конфликта Ирэн ОрлонскаяОдесса, которая уже ранее подвергалась серьезным атакам российскими ракетами и беспилотниками, в последние недели оказалась в центре мощных военных действий.
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