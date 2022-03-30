Из-за ветра в Оренбурге повредило 9 крыш различных зданий

Накануне, 29 марта, в Оренбурге наблюдалось усиление ветра, порывы достигали 18-23 м/с. В результате разгула стихии была повреждена кровля на 9 зданиях, повалены 7 деревьев и цветные мусорные контейнеры для раздельного сбора отходов на 6 площадках.