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Из-за ветра в Оренбурге повредило 9 крыш различных зданий

Из-за ветра в Оренбурге повредило 9 крыш различных зданий

Накануне, 29 марта, в Оренбурге наблюдалось усиление ветра, порывы достигали 18-23 м/с. В результате разгула стихии была повреждена кровля на 9 зданиях, повалены 7 деревьев и цветные мусорные контейнеры для раздельного сбора отходов на 6 площадках.

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