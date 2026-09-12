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Влияние ночного искусственного освещения на структуру и функцию сердца по данным UK Biobank

Кардиологи из Тулейнского университета (США) провели исследование, направленное на изучение влияния ночного искусственного освещения на структуру и функцию сердца.

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