Благотворительный сервис на mos.ru позволяет москвичам поддерживать жителей разных регионов России

Почти 200 тысяч человек за более чем пять лет воспользовались благотворительным сервисом mos.ru, чтобы поддержать подопечных некоммерческих организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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