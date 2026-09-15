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МОСИНФОРМ

127 подписчиков

Благотворительный сервис на mos.ru позволяет москвичам поддерживать жителей разных регионов России

Благотворительный сервис на mos.ru позволяет москвичам поддерживать жителей разных регионов России

Почти 200 тысяч человек за более чем пять лет воспользовались благотворительным сервисом mos.ru, чтобы поддержать подопечных некоммерческих организаций.

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