Губернатор вслед за президентом позвал калужан на выборы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал призыв Владимира Путина к участию в выборах в Госдуму, подчеркнув важность каждого голоса и призвав жителей региона проявить активностьВладислав Шапша прокомментировал выступление Владимира Путина, который обратился к россиянам с призывом принять участие в предстоящих выборах в Госдуму.