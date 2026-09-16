Губернатор вслед за президентом позвал калужан на выборы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал призыв Владимира Путина к участию в выборах в Госдуму, подчеркнув важность каждого голоса и призвав жителей региона проявить активностьВладислав Шапша прокомментировал выступление Владимира Путина, который обратился к россиянам с призывом принять участие в предстоящих выборах в Госдуму.
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