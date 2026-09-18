Кизил нового урожая появился на московских ярмарках

На московские ярмарки с началом осени фермеры привезли кизил. Покупателям предлагают сорта «елена», «владимирский», «светлячок», «билда» и поздний «семен».
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