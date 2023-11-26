У Мадса Миккельсена есть своя версия того, почему он всегда играет в фильмах злодеяНесмотря на то, что за почти что 30-летнюю карьеру актер Мадс Миккельсен сыграл свыше 50 ролей, однако в последние годы, если речь идет о каком-либо из голливудских фильмов, зачастую датчанина можно увидеть именно в роли… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.