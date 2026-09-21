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Банки обяжут проверять просрочку по коммуналке перед выдачей займов

ЦБ планирует обязать банки учитывать долги по коммунальным платежам и алиментам при расчете кредитной нагрузки заемщиков, сообщают «Известия» со ссылкой на проект Основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы.

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