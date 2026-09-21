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В Татарстане КамАЗ рухнул с пассажирской пристани в воду: водитель погиб

В Татарстане КамАЗ рухнул с пассажирской пристани в воду: водитель погиб

КАЗАНЬ, 21 сентября, ФедералПресс. В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: груженый щебнем КамАЗ пробил ограждение и рухнул в акваторию пассажирской пристани.

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