Температура от -43 до +60 °C, скорость до 200 км/ч и высота до 5400 метров над уровнем моря. В Китае запустили уникальный комплекс для испытаний водородных автомобилей

Комплекс позволяет испытывать не только автомобили, но и беспилотники, и eVTOLВ китайском городе Ухань начал работу первый в мире климатический аэродинамический комплекс, специально созданный для испытаний автомобилей на водородном топливе.
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