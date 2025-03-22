Jaguar Type 00 – концепт, как будто пришедший из иных миров

Концепт Jaguar Type 00 произвел на зрителей неизгладимое, но противоречивое впечатление. Руководство компании обещает, что уже через год мы увидим серийную модель с воплощением наработок из продемонстрированного прототипа.
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