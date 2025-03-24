Российский «космический мусор» активно меняет орбиты и вгоняет НАСА в ужас Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, более известное рядовому обывателю как НАСА, выдало очередную информацию, претендующую на сенсационность.
«Русские готовят Перл-Харбор для группировки Starlink»
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Здравствуй, дорогой, родной....как сам? Как супруг? Не хворает?
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8 час.
Кошмар
Вот и пидарок епанутый двойнишников появился. Похоже, опять в его дурке вай-фай включили...😀😀😀
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7 час.
Владислав Владислав
Интересно!
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4 час.
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