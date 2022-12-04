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Кадыров заявил о задержании в Херсонской области диверсантов, планировавших взрывы

Кадыров заявил о задержании в Херсонской области диверсантов, планировавших взрывы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Херсонской области задержаны диверсанты, планировавшие взорвать освобожденные районы, от них получена ценная информация.

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