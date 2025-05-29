Стартап Odyssey представил интерактивное видео, создаваемое ИИ в реальном времени

Стартап Odyssey, в совет директоров которого входит сооснователь Pixar Эдвин Кэтмлл, открыл доступ к ранней версии своей разработки — интерактивного видео, полностью создаваемого искусственным интеллектом в реальном времени.
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