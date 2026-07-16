Психолог перечислил самые распространённые причины обращений к специалистам

Среди них — тревога, неврозы, бессонница и выгорание. К этому приводят социальные и экономические факторы, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.
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