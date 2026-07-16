Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 072 подписчика

Психолог перечислил самые распространённые причины обращений к специалистам

Психолог перечислил самые распространённые причины обращений к специалистам

Среди них — тревога, неврозы, бессонница и выгорание. К этому приводят социальные и экономические факторы, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии