Глава ЯНАО рассказал о насыщенной программе «Честного маршрута» в Тарко-Сале

Дмитрий Артюхов 23 августа проведет четвертую встречу на своем «Честном маршруте» с ямальцами. В соцсетях глава ЯНАО пригласил жителей Тарко-Сале к разговору, который состоится вечером в Прибрежном парке.
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