Планы Зеленского рушатся: действия ВС РФ вызовут катастрофу для Киевского режима

Армия России поставила перед собой новую цель — ею стали подземные газовые хранилища Украины. Это может поспособствовать тому, что у Киевского режима останется меньше ресурсов для того, чтобы торговаться с западными партнерами.
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