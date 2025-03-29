Loewe показал видео с Марком Эйдельштейном и участницей k-pop группы Aespa на выставке в Токио

23-летний Марк Эйдельштейн недавно побывал на выставке Loewe Crafted World в Токио. Сегодня в инстаграме* испанского дома моды появилось видео, в котором Марк изучает экспонаты иммерсионной выставки, посвященной почти двухсотлетней истории бренда и декоративно-прикладному искусству, вместе с участницей популярной k-pop группы Aespa, Жизель.
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