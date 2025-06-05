В калужском Перемышле сегодня простятся с бойцом СВО

На 11:00 5 июня на площади перед ДК в селе Перемышль начнется церемония прощания с рядовым Геннадием Гаврилиным, погибшим в ходе СВОНа 11:00 5 июня на площади перед ДК в селе Перемышль начнется церемония прощания с рядовым Геннадием Гаврилиным, погибшим в ходе СВО.
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