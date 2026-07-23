Десятый ребёнок на подходе и быт на дешёвых макаронах: о чём рассказала Наталья Теплякова в новом интервью

Новое откровенное интервью Натальи Тепляковой показало изнанку жизни известной многодетной семьи, которую супруги долгое время представляли как образец абсолютного счастья.
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