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Десятый ребёнок на подходе и быт на дешёвых макаронах: о чём рассказала Наталья Теплякова в новом интервью

Десятый ребёнок на подходе и быт на дешёвых макаронах: о чём рассказала Наталья Теплякова в новом интервью

Новое откровенное интервью Натальи Тепляковой показало изнанку жизни известной многодетной семьи, которую супруги долгое время представляли как образец абсолютного счастья.

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