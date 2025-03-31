«Рога дьявола» и другие снимки первого солнечного затмения 2025 года

«Рога дьявола» / © Sprinter Observer Среди всех кадров затмения особенно выделяется снимок американского фотографа, который запечатлел «Рога дьявола» — редкий момент, когда Луна закрывает солнечный диск почти на 85%, превращая его в изогнутый серп, напоминающий рога.
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