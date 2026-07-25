⛰ Десять туристов с детьми застряли в горах Крыма после ливня В районе Долгоруковской яйлы один внедорожник съехал в кювет и оказался заблокирован, а второй увяз в размытой грязевой колее.
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⛰ Десять туристов с детьми застряли в горах Крыма после ливня В районе Долгоруковской яйлы один внедорожник съехал в кювет и оказался заблокирован, а второй увяз в размытой грязевой колее.