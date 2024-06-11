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Газета «Культура»

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Музей Победы откроет площадку «Тактическая медицина» в Парке Победы

Музей Победы откроет площадку «Тактическая медицина» в Парке Победы

Музей Победы откроет новую площадку «Тактическая медицина» в преддверии Дня медицинского работника. Площадку откроют в парке, проект расскажет о работе полевых госпиталей в годы Великой Отечественной войны, познакомит с азами оказания первой помощи.

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