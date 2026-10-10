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Регионы России

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В Ростовской области повреждены жилые дома и ранен мужчина в результате воздушной атаки

В Ростовской области повреждены жилые дома и ранен мужчина в результате воздушной атаки

В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки украинских боевиков повреждены несколько многоквартирных домов в разных районах города.

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