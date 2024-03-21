Петербуржец оказался под следствием, забрав взятку за решение уголовных проблем предпринимателя

В Северной столице расследуют дело по обвинению петербуржца, выбивавшего взятку с предпринимателя. Представившись сотрудником ФСБ, негодяй обещал за немалую сумму решить вопрос с уголовным преследованием.
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