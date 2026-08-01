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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капелло о смерти Барези: «Мне хочется плакать. Давайте присудим ему «Золотой мяч» в память о нем. Франко был фантастическим парнем, символом для всех, кто приходил играть за «Милан»

Бывший главный тренер « Милана » и других команд  Фабио Капелло высказался о смерти  Франко Барези .

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