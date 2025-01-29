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Расчеты РСЗО «Град» поразили опорные пункты с техникой и живой силой ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» поразили опорные пункты с техникой и живой силой ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пикапы, расчеты автоматических станковых гранатометов, минометные расчеты, пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).

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