Русская весна

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Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанес удар

Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанес удар

Президент России Владимир Путин понял план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток, поэтому нанес превентивный удар по агрессору, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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