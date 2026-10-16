Когда речь заходит о деньгах и близких людях, большинство из нас предпочитает верить на слово. Мне пятьдесят один год, двадцать шесть из них я работаю процедурной медсестрой, и за эти годы я усвоила простое правило: всё, что не зафиксировано в журнале, как будто не существовало.
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