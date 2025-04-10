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«Я предупреждал»: после ответных пошлин Трамп объявил Китаю ультиматум

«Я предупреждал»: после ответных пошлин Трамп объявил Китаю ультиматум

Global Look Press  Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на все товары из Китая в размере 50% в случае, если власти КНР не откажутся от ответных мер на введенные ранее американские тарифы.

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