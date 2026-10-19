Тверские медики подвели итоги работы за неделю: статистика вызовов скорой помощи. Официальная группа ГБУЗ ТО «Тверская станция скорой медицинской помощи» опубликовала отчет о работе службы за период с 12 по 18 октября.
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