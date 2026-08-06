В Воронежской области будут размещены ракеты КНДР?

Не знаю, правда или нет (хохлам и западлоидам веры нет), но в этих ваших интернетах пишут, что КНДР разворачивает в РФ военный контингент для атак по Украине:"Агентство Reuters со ссылкой на Главное управление разведки Украины сообщает о планах развернуть в Воронежской области ракетное подразделение из 90 военнослужащих КНДР.