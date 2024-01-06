НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

«Зачем «Зениту» сейчас усиливаться? Чем не устраивает Семака русский футболист Чистяков, Алип? Ренан, Нино – кто может о них что-то сказать?» Угаров о трансферах «Зенита»

«Зачем «Зениту» сейчас усиливаться? Чем не устраивает Семака русский футболист Чистяков, Алип? Ренан, Нино – кто может о них что-то сказать?» Угаров о трансферах «Зенита»

– Что Ренан, которого отдали в аренду, что Нино, которого взяли ему на замену – что это за футболисты? Кто может о них что-то сказать? Первый пришел, пробыл год в команде, его отправили в аренду… Да и вообще я не понимаю, зачем «Зениту» на данный момент усиливаться футболистами, которых никто не знает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх