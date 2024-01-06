«Зачем «Зениту» сейчас усиливаться? Чем не устраивает Семака русский футболист Чистяков, Алип? Ренан, Нино – кто может о них что-то сказать?» Угаров о трансферах «Зенита»

– Что Ренан, которого отдали в аренду, что Нино, которого взяли ему на замену – что это за футболисты? Кто может о них что-то сказать? Первый пришел, пробыл год в команде, его отправили в аренду… Да и вообще я не понимаю, зачем «Зениту» на данный момент усиливаться футболистами, которых никто не знает.