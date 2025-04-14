Поисковики Татарстана ищут родственников бойцов Великой Отечественной войны

Поисковые отряды Татарстана занимаются установлением личностей двух бойцов Великой Отечественной войны – Петра Вакатова и Вафы Салиева, чьи останки были найдены во время раскопок в Чудскоборской волости Тосненского района Ленинградской области.
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