Повестки на фронт украинцам начнут приносить на рабочие места

Официальный представитель Полтавского областного Территориального центра комплектации (ТЦК) Роман Истомин в среду, 11 октября, заявил, что теперь повестки о призыве на фронт украинцам будут раздавать прямо на работе, – передают украинское издание Страна.
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