США нарастили импорт удобрений из России до максимума с лета 2023 года

США нарастили импорт удобрений из России до максимальных значений с июня 2023 года. В стоимостном выражении по итогам февраля импорт составил 158,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской службы.
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