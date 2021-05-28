Как не вытоптать Долину гейзеров на Камчатке

Юрий Смитюк/ТАСС Высказывание вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, что «туристы всё вытопчут» на Камчатке в Долине гейзеров, если их окажется слишком много, вызвало массу эмоций у россиян — как у любящих туризм, так и у ничего в нём не находящих.