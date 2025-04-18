Евгений Семенов: «Сегодня в городе иной подход к общественным пространствам»

«Совершенно иной подход сегодня в городе к общественным пространствам», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая качество городской среды в Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии