Посол Антонов: США давно планируют покончить с российским экспортом газа

Соединенные Штаты давно планируют покончить с российским экспортом газа. Соответствующую точку зрения выразил посол Москвы Анатолий Антонов, прокомментировавший угрозы сотрудников Государственного департамента в адрес нефтегазовой отрасли РФ.
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