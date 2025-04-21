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На Минусинской улице освободили площадку для строительства жилья по реновации

На Минусинской улице освободили площадку для строительства жилья по реновации

На северо-востоке Москвы освободили площадку для строительства жилья по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

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