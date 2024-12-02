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Молдавская "демократия" испугалась TikTok: власть перед выборами в парламент задумалась о новых запретах

Молдавская "демократия" испугалась TikTok: власть перед выборами в парламент задумалась о новых запретах

Такими темпами скоро закрывать в стране будет нечего - русские СМИ уже заблокированы, у телеканалов отобраны лицензии, но жизнь лучше не стала, и народ в сторону евроинтеграции по-прежнему смотрит критично.

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