Молдавская "демократия" испугалась TikTok: власть перед выборами в парламент задумалась о новых запретах

Такими темпами скоро закрывать в стране будет нечего - русские СМИ уже заблокированы, у телеканалов отобраны лицензии, но жизнь лучше не стала, и народ в сторону евроинтеграции по-прежнему смотрит критично.
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