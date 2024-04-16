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Queen’s Club хочет проводить женский турнир на неделе перед мужским, но ATP сомневается, что корты останутся в хорошем состоянии

Queen’s Club хочет проводить женский турнир на неделе перед мужским, но ATP сомневается, что корты останутся в хорошем состоянии

Планируется, с 2025-го проводить его на первой неделе травяного сезона. В последний раз эти соревнования проходили в 1973-м.

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