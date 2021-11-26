Готовность к новому учебному году проверяют специальные комиссии по всему Восточному военному округу

Готовность к новому учебному году проверяют специальные комиссии по всему Восточному военному округу

В ходе работы будут проведены строевые смотры, проверены вопросы боевой готовности, укомплектованности войск, состояние вооружения и военной техники, оснащенность учебно-материальной базы.

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