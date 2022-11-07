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Bloomberg: содержание конфискованных яхт обойдется США и Италии в $50 млн в год

Bloomberg: содержание конфискованных яхт обойдется США и Италии в $50 млн в год

На содержание конфискованной США яхты Amadea, которая якобы принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, придется потратить около $10 млн в год, а власти Италии должны будут заплатить за содержание задержанных ими судов 40 миллионов.

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