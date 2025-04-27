Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ММ
    За базар надо отвечать!Некоторые афориз...
  • Алексей Горшков
    В участие северокорейцев в СВО как-то НЕ ВЕРИТСЯ !!! Такая информация нужнее "скакуасам", чтобы больше средств наклян...Парни Ким Чен Ына...
  • Галина Скрипник
    Всему свое время.Некоторые афориз...

Парни Ким Чен Ына дальше не пойдут. Но миссия не закончена

Парни Ким Чен Ына дальше не пойдут. Но миссия не закончена

Царьград Фото: коллаж Царьграда Парни Ким Чен Ына дальше не пойдут. Следующая задача русской армии - сформировать буферную зону у границы Курской области.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Наверняка  наградили.
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7 час.
Владимир Иванов
А можно ли Верить Герасимову после многочисленного вранья!
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5 час.
Алексей Горшков
В участие северокорейцев в СВО как-то НЕ ВЕРИТСЯ !!! Такая информация нужнее &quot;скакуасам&quot;, чтобы больше средств наклянчить у Запада, НО НЕ НАМ !!! Вообще-то мы и сами справляемся, хотя в участии иностранцев на НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ по согласованию с НАШИМИ ВЛАСТЯМИ лично я ничего противозаконного не вижу! Им, конечно, нужен боевой опыт, и я даже не исключаю, что они там есть, НО(!) не подразделениями, а ВНУТРИ НАШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, маскируясь под бурятов, алтайцев, тувинцев и т.д. - короче под россиян монголоидной расы. В общем - &quot;ЛИ - СИ - ЦЫН&quot; НАОБОРОТ !!!
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2 час.
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