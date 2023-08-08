Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Прощенко
    20 лет этим ублюдкам не меньше. Пусть гниют твари«Это фиаско»: изб...
  • Александр Львов
    Лях,ты,ни чего не попутал?Скоро вернётесь под крыло РФ,тогда и узнаешь цену свободы!!¡Бывший президент ...
  • галина
    Все хорошо прекрасная маркиза.Вице-премьер прав...

В украинском парламенте предложили прекратить отправлять на передовую немотивированных мобилизованных

В украинском парламенте предложили прекратить отправлять на передовую немотивированных мобилизованных

В парламенте Украины предложили внести изменения в действующий в стране закон о мобилизации и прекратить отправлять на передовую морально не готовых к этому военнообязанных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх