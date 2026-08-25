На Байконуре собрали «пакет» ракеты для запуска «Прогресса МС-35»

Он отправится к МКС в сентябре Сегодня, 25 августа, на космодроме Байконур собрали «пакет» ракеты «Союз» для запуска грузового корабля «Прогресс МС-35» к Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба Роскосмоса.