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На Байконуре собрали «пакет» ракеты для запуска «Прогресса МС-35»

На Байконуре собрали «пакет» ракеты для запуска «Прогресса МС-35»

Он отправится к МКС в сентябре Сегодня, 25 августа, на космодроме Байконур собрали «пакет» ракеты «Союз» для запуска грузового корабля «Прогресс МС-35» к Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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