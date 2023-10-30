Продолжается проверка содержания прилегающих территорий

Продолжается проверка содержания прилегающих территорийНа текущей неделе сотрудниками управления муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова продолжалась работа по проведению мониторинга содержания прилегающих территорий к коммерческим объектам, нежилым зданиям и помещениям.
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